Joey Saputo ha in programma un viaggio in Italia a fine mese e in quei giorni si capirà meglio che strategia adottare sul mercato. Il Bologna segue vari giocatori, ma il nome che più piace è quello di Cyril Théréau, in uscita a gennaio dalla Fiorentina. C’è la volontà di dare a Filippo Inzaghi una carta in più, un giocatore che dia delle garanzie e non una scommessa. Potrebbe essere il francese, ormai ai margini nella squadra di Pioli e con un ingaggio pesante per le casse gigliate. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Sul calciatore ci sono anche Empoli e Parma.