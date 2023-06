In casa Fiorentina il silenzio è d'oro, la scaramanzia tiene banco in ottica partecipazione alla prossima Conference League al posto della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, filtra un certo ottimismo. Il club di Commisso sarebbe ben disposto a lanciarsi nuovamente nel torneo che nella scorsa stagione ha visto il club viola arrivare in finale. Firenze spera - in attesa di notizie concrete - forte anche del coefficiente UEFA in crescita. I viola sono passati dal 100esimo all'80esimo posto.