In attesa che la situazione Amrabat si sblocchi in modo definitivo, il Corriere dello Sport si concentra su un nome fatto direttamente da Italiano, tecnico della Fiorentina, nel colloquio con la società: Morten Hjulmand del Lecce. Molto alto il prezzo del danese, talento che il suo scopritore Pantaleo Corvino avrebbe già potuto vendere in Premier lo scorso inverno per 12 milioni, salvo poi essere trattenuto in Salento: per il classe ’99 il costo di partenza si aggira attorno ai 25 milioni. Ma la lista dei club interessati a Hjulmand è lunga: oltre ai viola, infatti, hanno già preso informazioni Milan e Borussia Dortmund. La Fiorentina, però, non si sente battuta in partenza.