Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato, meritavamo più punti, ma il calcio è così. Dobbiamo pensare alla prossima partita, giovedì sarà una gara complicata".



Il rigore?

"Nico mi ha dato la palla, sa che sono un buon rigorista, lo ringrazio per avermi dato fiducia".



Terzo centro nelle ultime quattro partite.

"È un gran momento, mi sto ambientando ogni giorno di più, con la città e i tifosi. Posso migliorare ancora".



Solo Haaland e Benzema hanno fatto più gol di te.

"È un grande momento, è un onore essere in questa lista. Manca un mese e mezzo, dobbiamo fare molto perché ti ricordi di come si finisce, non di come si inizia".



Vi aspetta un aprile di fuoco.

"Abbiamo quattro partite in dieci giorni, dobbiamo rimanere tranquilli".