Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Cremonese: "Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando bene e spero di continuare così. Prima facevamo bene solo in Coppa però adesso facciamo bene anche in A e vogliamo continuare così fino alla fine della stagione. È importante vincere contro tutti, col Milan abbiamo fatto una grandissima partita e così è stato anche oggi".



"È importantissimo non avere solo undici calciatori e adesso lo stiamo vedendo, stiamo giocando ogni tre giorni vincendo sempre. Ho ringraziato Mandragora per l'assist, spero ne possa fare di più"