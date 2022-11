L'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato alla TGR Rai Toscana:



"Se mi piacerebbe giocare insieme a Jovic? Sì. Abbiamo giocato insieme però mai dall'inizio. E' un grande giocatore e giocare insieme sarebbe buono per entrambi".



REGALO DI NATALE - "Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi, abbiamo una grande squadra. Sappiamo dove siamo adesso ma vogliamo arrivare più in alto. Il mio sogno è quello di riportare la Fiorentina in Europa".



RESTARE TANTI ANNI - "Oggi non lo so dire, però spero di fare meglio di quanto fatto finora. Spero di onorare ogni giorno la maglia della Fiorentina che è una maglia pesante. Vorrei fare felice tutti i tifosi".