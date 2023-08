Con il contestuale arrivo di Lucas Beltran, la Fiorentina si prepara a salutare Arthur Cabral. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky, il Benfica ha in questi minuti trovato una quadra per il trasferimento dell'attaccante brasiliano. Ai viola andranno 20 milioni di euro più 5 di bonus per il cartellino dell'ex giocatore del Basilea.