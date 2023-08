La Sampdoria ha bisogno di altre cessioni per sbloccare le operazioni in entrata, in particolare Ferrari. L'unico giocatore che può portare liquidità, in questo momento, è il portiere Emil Audero che conta su diversi estimatori. Una sua cessione, quindi, è facilmente preventivabile visto che il numero uno blucerchiato piace molto a Fiorentina, Lazio e Inter.



Il club nerazzurro in particolare avrebbe una carta utile a convincere la Samp. Secondo Il Secolo XIX il giovane portiere dei milanesi Filip Stankovic, classe 2002 figlio tra l'altro dell'ex tecnico blucerchiato Dejan, sarebbe un profilo gradito alla dirigenza genovese e l'Inter potrebbe inserirlo nella trattativa. Stankovic è reduce da un biennio in prestito al Volendam, in Olanda.