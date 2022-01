La Fiorentina è sempre molto attenta al mercato degli attaccanti, dato che il caso Vlahovic può riservare sorprese da un momento all'altro. Le prime piste, quelle relative a Lucca, Scamacca e Joao Pedro, sono tramontate, mentre l'affare Piatek ha aperto la traccia che porta a giocatori con un passato nel nostro campionato e che farebbero volentieri ritorno. Tra questi, La Nazione (Firenze) inserisce Arkadiusz Milik e il Papu Gomez, rispettivamente al Marsiglia e al Siviglia, che non hanno mai fatto mistero di gradire un ritorno nel Belpaese in futuro. Il prezzo dell'ex Atalanta, sebbene non sia una prima punta, è molto allettante: oscilla tra i 6 e i 10 milioni.