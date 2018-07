Quando Bartlomej Dragowski partirà, la Fiorentina inizierà a muoversi. Nessuna priorità sul fronte "vice-Lafont", come evidenziato da Il Corriere dello Sport. L'Espanyol, per il portiere polacco, è più di una possibilità e Corvino sta ponendo l'attenzione su due profili per fare da chioccia ad Alban Lafont: Rafael Cabral e Stefano Sorrentino, che sembra destinato a lasciare il Chievo. E Michele Cerofolini, intanto, va al Cosenza in prestito.