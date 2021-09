Come sottolinea il Corriere Fiorentino, alla Fiorentina mancano tre vittorie consecutive dall'ottobre del 2019, quando l'allenatore era Montella. I viola, allora, ebbero ragione su Sampdoria, Milan in trasferta e Udinese, per poi piombare nella crisi dalla quale stanno faticosamente uscendo con Italiano. Adesso l'avversario è il Genoa dopo i successi contro Torino e Atalanta: ottenere la terza vittoria di fila significherebbe legittimare un entusiasmo che sta prendendo sempre più piede in città.