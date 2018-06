Pantaleo Corvino e Carlos Freitas scandagliano il mercato. Obiettivo: un esterno d'attacco. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe interessata a Filip Kostic, classe '92 dell'Amburgo, retrocesso in seconda divisione in questa stagione: i viola hanno chiesto informazioni, il costo si aggira intorno ai dieci milioni di euro. Inoltre, la concorrenza è folta: Borussia Monchengladbach, Brighton e Celta Vigo sono sulle sue tracce.