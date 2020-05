Martin Caceres, difensore della Fiorentina è della nazionale dell'Uruguay, ha rivelato di aver avuto il Coronavirus durante una diretta instagram, insieme alla sua connazionale Yisela Paola, comica sudamericana:



"Senza saperlo, ho avuto il coronavirus in corpo per 60 giorni. Avevo avuto qualche sintomo tra l’8 e il 15 marzo, durante gli allenamenti in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in 20 giorni, ma forse il virus si era innamorato. Ieri ho avuto un tampone negativo. Sono come nuovo”