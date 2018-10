Domenica al Franchi ci saranno i fratelli di Davide Astori, e la Fiesole sta organizzando qualcosa per loro. Un ricordo, un abbraccio fraterno. I giocatori del Cagliari avranno una fascia al braccio come dedica, al minuto tredici le tifoserie si uniranno nel coro che scandisce ogni minuto tredici dal quel maledetto quattro marzo. Non sarà una partita come le altre, questa. Per le emozioni fuori dal campo e per quelle che la Fiorentina cerca sulla strada di questi novanta minuti. Lo scrive La Repubblica.