Il Corriere Dello Sport oggi in edicola sottolinea come José Callejon, appena negativizzatosi dal Covid, sia il prossimo a voler rientrare al più presto. Ancora niente partita, però: infatti, dopo le visite mediche di rito ha bisogno di un rientro graduale che gli consente di riprendere la forma. Da oggi potrà rientrare in gruppo, ma solo a piccoli passi.