L'occasione era davvero ghiotta per dare una spallata alle critiche, per di più al cospetto del suo mentore Sarri. E invece quella di Callejon si è trasformata in un'altra serata non proprio da ricordare. Poca sostanza, tanti errori e una certa difficoltà nei meccanismi viola sono il risultato della gara secondo l'edizione fiorentina de La Repubblica, per una prestazione che nel complesso risulta ancora ben lontana dagli standard richiesti dal tecnico Italiano. La fiducia e la sua qualità anche da uomo spogliatoio non si discutono, ma in questo momento il tridente con Saponara e Nico Gonzalez a supporto di Vlahovic è quello che regala maggiori garanzie. Serve concretezza là davanti. E pensare che il passaggio alla Lazio in estate non era affatto un'utopia...