La partita di Napoli ha lasciato pesanti strascichi in casa Fiorentina, visto anche il rotondissimo 6-0 inflitto dai partenopei, e la polemica ora si è spostata anche sui social. A finire nell’occhio del ciclone è stato l’ex di turno, Josè Maria Callejon, che ha affrontato da avversario per la prima volta il Napoli dopo 7 anni. Ad attirare su di lui le ire dei tifosi della Fiorentina è stata una foto, pubblicata sui social da alcuni dipendenti del Napoli, che ritrae lo spagnolo sorridente insieme a membri dello staff azzurro.



RICOSTRUZIONE- Secondo quanto appreso, si tratta di un grande fraintendimento, con lo stesso Callejon che non voleva nemmeno fare la foto incriminata. Alla richiesta di un ricordo per gli amici con cui ha passato 7 anni, il giocatore non ha saputo dire di no, raccomandandosi di non postare sui social l’immagine. Il calciatore, che non ha alcun account sui social network, è rimasto vittima della questione, uscendone triste e provato.