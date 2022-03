La Fiorentina sta valutando il futuro di Gaetano Castrovilli, che nei prossimi mesi dovrà guadagnarsi sul campo l'eventuale rinnovo del contratto. La scadenza è fissata a giugno 2024, il club vuole evitare nuovi casi Vlahovic ma il prolungamento non è così scontato come poteva sembrare fino a qualche tempo fa e in estate potrebbero essere valutate anche eventuali offerte.