L'edizione di Firenze de La Nazione fornisce alcune indicazioni circa la partenza e lo svolgimento dell'estate della Fiorentina. Il raduno al centro sportivo Davide Astori non è più previsto per venerdì 9 luglio, bensì per lunedì 12, con la presentazione di Italiano che di conseguenza slitta in avanti. Il nuovo tecnico parlerà da viola comunque entro il 17, giorno della partenza per il ritiro di Moena, che andrà avanti come pianificato fino a fine mese. Quindi, qualche giorno di riposo, prima di tornare al quartier generale per preparare il primo impegno ufficiale in stagione, la gara di Coppa Italia contro l'Ascoli da giocare al Franchi intorno a Ferragosto.