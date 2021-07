Questa mattina si sono rincorse voci circa un presunto sorpasso della Fiorentina sul Torino nella corsa al fantasista brasiliano del Crotone Junior Messias, 30 anni, protagonista con Simy nonostante la retrocessione dei pitagorici; secondo quanto raccolto da Cm.com, la trattativa per il brasiliano è ancora in fase embrionale: il Crotone ha registrato l’interesse della Fiorentina e del Torino (dei granata in modo particolare) sul giocatore, ma non ci sono al momento sviluppi notevoli. I primi contatti tra la società viola e quella rossoblu risalgono a prima della breve gestione tecnica di Gennaro Gattuso, di fatto mai iniziata davvero. Il giocatore, invece, non è stato ancora avvicinato da nessuna delle due dirigenze. Segno evidente di come l’estate di Messias si prospetti ancora lunga.