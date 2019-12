La Fiorentina studia il mercato di gennaio alla ricerca di un rinforzo nel reparto d'attacco che possa affiancare Chiesa e Ribery quando tornerà dall'infortunio. Il direttore sportivo Daniele Pradé ha messo nel mirino due tipologie di rinforzo differenti.



La richiesta fatta da Montella è quella di avere a disposizione un vero nove e, secondo il Corriere dello Sport il candidato ideale potrebbe essere quel Nikola Kalinic oggi ai margini della Roma e che a Firenze ha vissuto gli anni migliori. Resta da capire se l'allenatore campano resterà ancora a lungo in panchina.



Per questo Pradé studia anche tipologie di attaccanti più duttili, in grado di giocare sia da esterni che, all'occorrenza, da punte centrali. Il nome che più piace è quello di Matteo Politano in uscita dall'Inter ma resta vivissima l'alternativa Domenico Berardi da tempo inseguito dai viola. Infine occhio a Keita Baldé anche lui ex-Inter e alla ricerca di un nuovo club.