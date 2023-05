Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Udinese:



"Io cerco di giocare sempre al massimo, poi se arrivano i gol è il massimo. La vittoria ci aiuta a preparare la gara di giovedì, sarà una gran battaglia. Non solo per i titolari, ma per tutti i componenti della squadra. La rissa nel finale? Mi sono allontanato, non ho visto che è successo".