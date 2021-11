Così Gaetano Castrovilli al canale ufficiale della Fiorentina dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia:



"Siamo stati tutti bravi, faccio i complimenti a tutti i miei compagni ma soprattutto al mister perché ci sta mettendo una cattiveria agonistica incredibile ed i risultati si vedono. Abbiamo lavorato dopo la sconfitta contro la Lazio per migliorarci, lo abbiamo fatto e siamo contenti. Come a Roma abbiamo mantenuto il possesso palla, dobbiamo essere solo bravi a trovare l’ultimo passaggio ed essere concreti. Devo ringraziare lo staff sanitario per avermi fatto rientrare il prima possibile. Ci siamo riusciti e ora devo continuare così per essere al 100%. Chi sugli scudi? Saponara e anche Vlahovic, nel complesso si parla di squadra e tutti abbiamo giocato bene. Dobbiamo continuare a giocare così e pensare partita dopo partita. Ora accantoniamo subito questa partita e pensiamo a quella di Torino".