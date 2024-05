è intervenuto alla viglia della partita di Conference fra Club Brugge e Fiorentina. Queste le parole del tecnico gigliato: "Dobbiamo sfruttare il gol di vantaggio, ma non farsi condizionare da quest'ultimo. Dobbiamo giocare con personalità. Metterli in difficoltà come all'andata, i due gol sono nati da nostri errori. Se pensiamo di arrivare al 96' senza fare quello che ci ha portato qui siamo perduti. In queste partite gli episodi contano, come il rosso a Bergamo, dove non eravamo partiti male. Non commettiamo errori che diano vantaggio a loro""Arrivare ancora in semifinale rende la stagione e il giudizio positivi. Arrivare a giocarci un trofeo il 10 di maggio è straordinario. Questa competizione ci ha visto protagonisti per 2 anni. Vogliamo continuare a vivere certe emozioni, quelle che abbiamo regalato ai tifosi"

"Non posso sapere cosa ha in testa Hayen. Sono in svantaggio, e ho visto i loro tifosi intenti a preparare la coreografia. Vorranno mettere a posto il risultato. Per questo dico che dobbiamo mantenere la nostra identità. Siccome abbiamo le capacità di metterli in difficoltà. Mi aspetto un Brugge che alza i ritmi e la velocità, come sempre in Europa. Non possiamo sbagliare la partita mentalmente. Qualsiasi cosa preparino noi dobbiamo farci trovare pronti""Abbiamo trovato spazio nella lista in campionato per Castrovilli.Se ci sono da spendere belle parole per lui lo faccio. Dispiace aver perso Sottil, pure il primo anno ebbe un problema quando stava per decollare. Quest'anno fra pali, infortuni, rigori è successo di tutto. Ma abbiamo sempre trovato nuove soluzioni"

"Individualmente non sto pensando a nulla di diverso rispetto all'arrivare in finale. Poi i traguardi importanti personali non mi sono mai interessati troppo. Sono 2 anni di esperienza qui. Spesso i ragazzi della Fiesole mi ricordano come il mio obiettivo arrivato qui fosse giocare in Europa. La Conference ci ha fatto crescere. Sono rimasto stupito dall'Europa, da cosa ti dà. Per noi ogni partita è vita o morte. Quando ero giocatore ogni volta che incontravo la Fiorentina era qualcosa di appassionante. Ci sono stati momenti belli e non. Anche il disappunto ti può dare modo di non mollare, darti uno stimolo a fare meglio. Ho messo il cuore qui, e mi auguro di aggiungere l'ultima gara di un percorso europeo."

Quando Nzola è entrato all'andata si era visto un altro spirito, ed è stato premiato dal gol. Anche a Verona ha giocato bene. Se sul corner l'avesse messa giù avrebbe potuto segnare. Mentalmente è recuperato, ma può darci tanto, con la sua stazza. Avere a disposizione lui a livello mentale può darci tanto. La sua presenza può aggiungere qualcosa di importante in questo finale"