Dopo la vittoria per 3-2 ottenuta nei minuti finali della semifinale di andata al Franchi, lapunta alla sua seconda finale consecutiva diNel match di ritorno in casa del, gli analisti si aspettano anche stavolta una partita equilibrata: la vittoria dei belgi è infatti quotata 2,52, contro il 2,73 dei viola. Il pareggio è proposto a 3,30. Molto più sbilanciato invece il pronostico sul passaggio di turno: la Fiorentina in finale, infatti, paga 1,32 contro 3,2 del Brugge.L’equilibrio regna anche tra Under e Over, rispettivamente proposti a 1,80 e 1,90 dagli esperti. Fiorentina e Brugge sono comunque le due squadre che hanno segnato più goal in questa edizione della Conference League e ci si aspetta che rispettino la tendenza anche in questa semifinale di ritorno: il Goal è infatti offerto a 1,70 mentre il No Goal è fissato a 1,98.

MARCATORI - Per quanto riguarda i marcatori, fra i belgi in evidenza Igor Thiago, già a segno nella gara di andata, offerto a 3. Leggermente dietro Ferran Jutgla a 3,60 e Andreas Skov Olsen a 3,70. Nella Fiorentina i bookie puntano su Nico Gonzalez dato a 3,40, seguito da Lucas Beltran e il bis di Andrea Belotti, a 3,80.