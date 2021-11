Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato al sito ufficiale della società gigliata: ecco alcune delle sue sensazioni.



"E' stato un mese molto difficile, non vedevo l'ora di rientrare. Passavo le giornate tra letto e divano, è stata bella dura Italiano? Lo reputo davvero un grande allenatore, farà sicuramente strada. Ti fa sentire importante, ti sprona sempre, e lo devo ringraziare molto perché mi ha permesso di uscire in fretta da questo problema. In ogni allenamento si ferma con me, mi dà consigli, vuole che sia più concreto sotto porta. Rosico per essere ancora a 0 gol, voglio iniziare a segnare. ​La partita col Milan? Sono una squadra forte, sarà molto difficile. Dobbiamo fare un salto di qualità e iniziare a fare risultato anche contro le grandi".