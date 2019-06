Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina sembra avere trovato la quadra per l’acquisto di Rodrigo de Paul dall’Udinese. La chiave può essere Gaetano Castrovilli, giovanissimo centrocampista classe 1997 in forza alla Cremonese ma di proprietà dei Viola, che piace molto ai friulani. De Paul è seguito da numerose squadre italiane, Inter e Napoli su tutte.