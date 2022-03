Questo pomeriggio il numero 10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Tg Rai Toscana: il centrocampista ha rivelato il segreto grazie al quale è riuscito a dare una svolta alla sua stagione. Dopo mesi di appannamento, nelle ultime settimane il centrocampista viola sta dimostrando di poter trascinare la squadra di Vincenzo Italiano di qui a fine stagione. Queste le sue parole:



“Da gennaio sono riuscito a ritrovare me stesso ed è una cosa importante per me. Un grazie alla mia famiglia, alla mia mental coach e al mio nuovo procuratore. All’inizio anche io faticavo a crederci, ma dopo qualche seduta ho capito quanto fosse importante perché ti fa scoprire cose di te che non sapevo neanche di avere”.



Il centrocampista viola ha parlato anche del derby di domenica prossima contro l’Empoli: “C’è un motivo in più per vincere questa partita ma prima dobbiamo prepararla bene, soprattutto ora che torneranno tutti i nazionali e il mister avrà a disposizione tutti per lavorare nel migliore dei modi”.