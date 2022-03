Gli allenamenti al centro sportivo durante la sosta per le nazionali hanno permesso a Arthur Cabral di mostrare il suo reale valore con la maglia della Fiorentina. Finalmente sembra che il suo momento sia arrivato: gli stage personalizzati con Vincenzo Italiano, che nelle ultime settimane lo ha tenuto sott’occhio tutti i giorni, e gli acciacchi sopraggiunti a Piatek dopo gli impegni con la Polonia lo mettono in pole per una maglia da titolare.



L’edizioni di quest’oggi de La Nazione conferma questa tesi: Arthur Cabral sarà titolare nella prossima partita della Fiorentina contro l’Empoli. . La prima è stata contro la Lazio: 0-3 da dimenticare. la Fiorentina giocò male e di Cabral si ricorda solo un'occasione con un colpo di testa su cross di Biraghi. Da allora poche altre possibilità, un gol segnato da subentrante al Sassuolo e uno «rubato» per pochi centimetri da Torreira contro il Bologna. Il brasiliano completerà il tridente offensivo con Nico Gonzalez e uno tra Ikonè e Sottil.