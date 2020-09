Autore del primo gol della Serie A 2020/21 e matchwinner contro il Torino, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Ringrazio il mister, dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti o calciare in porta, sto migliorando questo aspetto e spero che sia il primo gol di una lunga serie. Segnare con la maglia numero 10? Un grandissimo onore, l'hanno indossata giocatori fantastici. Io penso solo a stare spensierato e a dare tutto me stesso. Dedico il gol alla mia ragazza che lo aspettava da tanto, tanto tempo. Obiettivi? Siamo forti, ma pensiamo partita dopo partita: puntiamo al massimo e ciò che arriverà arriverà, dobbiamo continuare come abbiamo finito la scorsa stagione e oggi l'abbiamo fatto".