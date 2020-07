Gaetano Castrovilli, giovane talento di casa Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, parlando del presente e dei suoi sogni:



NUMERO 10 - “Sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e del calcio internazionale come Rui Costa e soprattutto Giancarlo Antognoni“.



CONDIZIONE - “Bene, purtroppo non è facile dopo uno stop così lungo e forzato ma ora mi sento bene. Peccato per tutto quello che è successo perché prima del lockdown ero davvero in ottime condizioni“.



IACHINI - “È un martello, ci sprona sempre a dare il massimo, sia in allenamento che in partita. Ci è stato vicino in un momento non facile“.



EUROPEO - “È un obiettivo, ma per arrivarci devo pensare solo a far bene con la Fiorentina sapendo anche che la concorrenza è tanta perché l’Italia ha dei centrocampisti davvero formidabili“.



MIGLIORARE - “Su tutto, sono ancora molto giovane e devo crescere sotto tutti i profili, tecnico, tattico, di posizione. Poi come dice mister Iachini, devo segnare di più perché arrivo spesso in zona gol ma segno ancora troppo poco. Ha ragione, devo essere più cinico“.



SOGNI - “Spero di continuare così, mi piacerebbe giocare la Champions con la maglia viola addosso. Con la 10…“.