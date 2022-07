Questa mattina, al termine del suo allenamento personalizzato, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato del suo percorso di recupero. Queste le sue parole ai canali social del club gigliato:



“Vorrei innanzitutto ringraziare tutto lo staff medico: stanno facendo un ottimo lavoro e mi stanno aiutando a recuperare. Parte tutto dalla testa, nessuno si aspettava che arrivassi a questo punto in questo momento. Il mio recupero sta andando tutto bene, speriamo di andare avanti così. Voglio ringraziare anche i compagni, ma molto dipenderà dalla mia testa: chi mette sempre il sorriso in squadra sono io. Ho una mental coach che mi sta aiutando tanto e mi sta facendo crescere. Se hai una mentalità positiva, tutto diventa più facile. La prendi con il sorriso, non ci pensi. Non vedo l’ora di tornare: voglio tornare più forte di prima. Serve solo allenarsi, dedizione, continuare il percorso anche con la mental coach. Il mio percorso di riabilitazione? La mattina, quando in palestra facciamo ogni giorno forza. Ti massacra, tanto”.



Il centrocampista gigliato ha poi parlato dei tifosi e della forza del gruppo: “L’abbiamo detto anche tra di noi, ringraziamo i tifosi, c’è un entusiasmo incredibile. Toccherà poi a noi. La forza è il gruppo? Quello che ha fatto la differenza l’anno scorso è stato il gruppo, ed è rimasto. I nuovi compagni si stanno integrando bene, anche grazie a noi che siamo ragazzi semplici e li abbiamo accolti bene. Sono entrati benissimo dentro. La vicinanza del presidente? Lo ringraziamo perché ci sta facendo sognare, a noi e ai tifosi. Lo salutiamo”.