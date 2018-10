Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha parlato a Sky Sport: "L'entusiasmo da parte dei tifosi non manca mai, anche in trasferta ci fanno sempre sentire il loro sostegno. I primi mesi in maglia viola? Qui ci sono giocatori importanti in difesa come Vitor Hugo e Pezzella, sto imparando tanto con Pioli e lavoro al massimo aspettando la mia occasione. I tanti giovani in squadra? E' vero, ci sono molti elementi giovani ma che si prendono le proprie responsabilità, in molti poi sono cresciuti rispetto alla passata stagione. Il giovane più interessante? Montiel che in ritiro mi ha davvero impressionato: deve ancora farsi fisicamente, ma ha grandissime potenzialità".