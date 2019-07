Ceccherini, giocatore della Fiorentina, ha parlato dell'avvio di stagione dei viola: ''Siamo stanchi per l'orario ma abbiamo lavorato bene e intensi così recuperiamo prima il tempo perso con i viaggi. Ieri abbiamo dormito abbastanza ed ora vogliamo far bene in queste amichevoli. Vetrina? Questo torneo è importantissimo, molti di noi non hanno esperienza internazionale e quindi giocare con squadre di livello danno motivazioni per fare bene. Voltar pagina? C'è tanto da ricostruire con una proprietà nuova e un progetto nuovo e lavorando tutti insieme possiamo fare bene. Voci di mercato? Mi alleno sempre al massimo e voglio sentirmi parte di questo progetto. La mia volontà è questa. Chiesa? Gli voglio bene, ci dicono che martedì arriverà e noi lo aspettiamo felici''.