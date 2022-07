In casa Fiorentina continua a tener banco l’affair Pulgar: la permanenza in rosa del centrocampista cileno, mai stato considerato parte integrante del progetto tecnico di Vincenzo Italiano, sta bloccando l’acquisto del laterale dello Shakthar Dodò. Prima di arrivare al brasiliano infatti la dirigenza viola, a causa del suo passaporto da extracomunitario, dovrà liberarsi del centrocampista.Nelle ultime ore però sono arrivate ottime notizie, e conferme pesanti, su un suo imminente trasferimento in Brasile al Flamengo.



Nelle scorse ore infatti, durante la presentazione del neo arrivato Arturo Vidal, il direttore esecutivo del club brasiliano Bruno Spindel ha parlato anche di Pulgar: "Evitiamo di parlare di nomi precisi, ma lui è un grande atleta, della nazionale cilena, della Fiorentina… Ovviamente il giocatore lo conosciamo. Ma questo è tutto quello che posso dire”. Avviati i primi contatti con il procuratore del giocatore Fernando Felecevich, e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la prima offerta ufficiale alla Fiorentina.