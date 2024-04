Juventus, insidie per Thiago Motta: tre club esteri provano a inserirsi. La situazione

Latiene semprein pole position per la sostituzione dial termine di questa stagione. Prima il club bianconero deve pensare a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della, e nel frattempo ci sarà anche l'occasione di vincere un trofeo, nella finale di Coppa Italia del 15 maggio a Roma contro l'Atalanta. Ma poi sarà solo mercato, con la panchina come prima preoccupazione., per la cui (buon)uscita bisognerà individuare una exit strategy che avrà come formula quella dell'esonero o della risoluzione consensuale (impossibile che il tecnico livornese dia le dimissioni).

, che sta conducendo il Bologna verso una storica qualificazione europea,fra la Juventus e il tecnico italo-brasiliano. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ci sono infatti "diversi club che si sono informati dall'estero, in particolare il, ile ilse non resta Conceiçao". Ma anche Di Marzio, come riportato nei giorni scorsi da calciomercato.com, è concorde nel sostenere che "".