La Fiorentina sta soffrendo una crisi d'identità in attacco e il centrocampo sta sopperendo alle mancanze in zona realizzativa. In undici giornate, dal reparto di mezzo sono arrivati otto gol: quattro li ha segnati Benassi, capocannoniere della squadra, tre Veretout (su rigore) e uno Gerson. Stando ai numeri, il 47% delle rete totali della squadra arriva grazie a chi gioca in mediana. Lo riporta Il Corriere dello Sport.