Il 4-0 subito dallain casa del Torino è un campanello d'allarme importantissimo perche già con i pareggi contro Sassuolo e Verona nel finale di 2021 aveva visto frenati gli entusiasmi legati ad una classifica con vista sull'Europa. I viola giocano un buon calcio (anche se ieri a Torino in realtà si è visto poco anche quello), maUn problema che si manifesta indiscutibilmente per le continue e forzate rotazioni a cui è costretto l'allenatore (per infortuni, squalifiche e non solo), ma anche per il crollo verticale nel rendimento di colui che fino all'anno scorso rappresentava un punto di forza indiscutibile e checon l'inserimento nei nuovi schemi di Italiano che, con la ricerca del gioco palla a terra e un centrocampo più "leggero" spesso costringe i centrali all'. Le statistiche anno su anno reggono, perchéCiò però che è apparso evidente nel pomeriggio di ieri e che si sta ripetendo più volte nel corso della stagione èIl nostro pagellista Andrea Piva nella partita contro il Torino ha così chiosato:Non è un segreto che da tempo Milenkovic stia sognando l'addio alla Fiorentina verso altri lidi e che nel corso della passata estate si sia arrivati ad un passo dalla rottura. Poi il lavoro di Barone e Commisso con il suo agente ha portato alla firma del. Un rinnovo con aumento salariale fino a 3 milioni che oggi però rappresenta di fattoper il serbo e per la Fiorentina che grazie a questo rinnovo non ha smesso di chiedere ai club interessati non meno di 30 milioni di euro per la sua cessione.a gennaio e che fanno riflettere in negativo per giugno. E se per Bremer, che ieri ha letteralmente annullato il celebrato Vlahovic, Cairo chiede circa 25 milioni, quanto può valere oggi questo Milenkovic? Di sicuro non i 30 milioni già citati.