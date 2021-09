Per il Corriere Fiorentino sarà Riccardo Saponara a prendere il posto di Nico Gonzalez squalificato sulla fascia sinistra contro l'Udinese. Il quotidiano scrive che sì, Sottil ha risposto bissando il gol di Saponara al Genoa con la rete all'Inter, ma il ragazzo ex Cagliari ha fatto scelte errate nel corso della gara contro i nerazzurri e per questo rischia di scivolare in panchina. Ci sono ancora due giorni prima di domenica, Italiano penserà bene a chi schierare al fianco di un Vlahovic affamato di gol.