Fiorentina, chi sostituirà Burdisso? Occhi a Spezia per un possibile ritorno

20 minuti fa



La notizia di oggi è che in casa Fiorentina è in corso un restyling anche per quello che riguarda l'assetto dirigenziale. Rimasta orfana del DG Barone, sostituito da Alessandro Ferrari, a breve i viola potrebbero perdere anche Burdisso, attuale direttore tecnico corteggiato dalla piazza in cui ha fatto tanto bene da giocatore: quella della Roma. Motivo, questo, che sta spingendo la proprietà gigliata a guardarsi intorno per il suo possibile sostituto.



RITORNO - Secondo quanto raccontano i colleghi di Radio Bruno, l'ipotesi più probabile è che in riva all'Arno possa tornare Eduardo Macia. Il dirigente spagnolo, oggi allo Spezia, ha già lavorato al fianco di Pradè dal 2012 al 2015 portando a Firenze giocatori del calibro di Borja Valero, Mario Gomez e Gonzalo Rodriguez. Macia è il preferito in assoluto proprio dell'attuale ds gigliato e per questo il suo nome è in pole per sostituire il partente Burdisso.