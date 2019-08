Federico Chiesa si è convinto e rasserenato: resterà un anno alla Fiorentina e allontana, almeno per ora, la Juventus. Secondo Repubblica l'insistenza e la passione che ci sta mettendo Commisso in questo nuovo inizio della Fiorentina tanto da aver fatto cambiare se non idea perlomeno il mood con cui Chiesa sta vivendo questo avvicinamento al prossimo campionato.