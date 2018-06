Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport da ritiro della Nazionale: "Con la mia famiglia ho deciso di non avere il procuratore. Mio padre mi segue tantissimo, mi riprende soprattutto sul piano del comportamento. L’anno scorso presi un cartellino rosso ingenuo contro il Pescara. Mio padre mi fece capire di aver sbagliato, cosa che già avevo capito anche io, non parlandomi per tre giorni. Mancini? Si vede che ha esperienza, parla la stessa lingua dei calciatori, darà tanto alla nazionale. Valutazioni alte? Fanno piacere perché vuol dire che quello che ho fatto in campo è stato ripagato con elogi anche se, secondo me, alcune valutazioni sono esagerate. Ma il mercato di oggi è così".