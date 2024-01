Fiorentina, chieste informazioni per Reyna del Borussia Dortmund

Il grande sogno della Fiorentina è Albert Gudmundsson, per il quale il Genoa chiede intorno ai 30 milioni. L'offerta viola è ferma a 20 con l'intenzione di inserire Nzola, ma il Grifone ha già preso Vitinha e ha Retegui in quel ruolo. Allora la Fiorentina, secondo Sky ha fatto un sondaggio per Giovanni Reyna, trequartista del Borussia Dortmund.



Barone e Pradè, i dirigenti viola, hanno fatto questo tentativo, ma sull'americano passato anche dal New York City FC ci sono anche l'OM di Gattuso e il Nottingham Forrest di Nuno Espirito Santo. Il centrocampista offensivo, figlio d'arte, andrebbe a riempire nell'organico il vuoto lasciato da Josip Brekalo passato all'Hajduk Spalato, potendo giocare su tutta la linea della trequarti. .