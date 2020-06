Faccia da bravo ragazzo e testa sulle spalle,è uno degli ultimi talenti usciti dal settore giovanile della Fiorentina. Classe 2001, portiere della Primavera che si stava facendo largo tra i pali prima dello stop del campionato.. Lui tra Ribery, Boateng e gli altri. Un sogno. Un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro, prima di riscendere in Primavera per continuare a crescere. Poco male, perché anche- Cuore viola, sempre e comunque. Nato a Bagno a Ripoli - circa 7 km da Firenze - è tifoso della Fiorentina, con tanto di abbonamento al Franchi, cresciuto osservando attentamente le parate del suo idolo Frey. In bacheca una Coppa Italia Primavera conquistata l'anno scorso quando la squadra di Bigica era trascinata dai gol di Vlahovic., che con l'occhio lungo di chi se ne intende (in rossonero ha vinto una Champions e due Interncontinentali), lo ha subito consigliato al club viola.- La specialità della casa è la tecnica tra i pali, bisogna lavorare ancora sulla parte fisica ma il tempo per migliorare non manca.. Ci tiene a portare avanti gli studi nonostante i tanti sacrifici: la mattina si allena con i compagni, il pomeriggio torna a casa e si mette sui libri. Concentrato e attento, come tra i pali.- Il contratto di Niccolò scade nel 2021,- da fuori quota - per poi aggiornarsi alla fine della stagione. Il club viola sa di avere tra le mani un gioiellino e non vuole lasciarlo, Chiorra studia e para. Con il pallone tra le mani e i libri sotto braccio.Credit photo: Violachannel