Fiorentina, Christensen operato al ginocchio: ecco quando torna

La Fiorentina perde Oliver Christensen. Il secondo portiere viola è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, lo rende noto il club toscano comunicando i tempi di recupero.



COMUNICATO - ACF Fiorentina comunica che, nel primo pomeriggio di oggi, il calciatore Oliver Christensen è stato sottoposto a regolarizzazione artroscopica del menisco mediale del ginocchio destro. L’ intervento chirurgico, eseguito dal Professor Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi previsti per la ripresa dell’attività sportiva sono di due settimane.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA - Christensen non sarà dunque a disposizione fino alla fine del mese e salterà tre partite di Serie A: contro il Bologna (14 febbraio, recupero 21ª giornata), l'Empoli (18 febbraio, 25ª giornata) e la Lazio (26 febbraio, 26ª giornata).



QUANDO TORNA - Il ritorno di Christensen potrebbe avvenire contro il Torino il 2 marzo (27ª giornata) o al più tardi contro la Roma (28ª giornata).



CHI GIOCA - Vincenzo Italiano potrà contare sul titolarissimo Pietro Terracciano, come alternative ci sono i giovani Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi della Primavera.



LA STAGIONE DI CHRISTENSEN - Christensen finora in questa stagione ha collezionato 8 presenze complessive con la Fiorentina: 2 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 4 in UEFA Conference League.