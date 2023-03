Procede spedito l'iter che dovrebbe portare la Fiorentina ad avere un Franchi tutto nuovo per il futuro. Ne ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni di Italpress: "La conferenza dei servizi è terminata. Abbiamo avuto anche l'ultimo parere positivo del CONI. Luce verde quindi per la fase finale della progettazione del Franchi. Ora dobbiamo chiudere le procedure di affidamento dei lavori. Lunedì darò anche degli aggiornamenti in più sulle gare nello stadio"