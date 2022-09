La decisione presa quest’oggi dalla questura di Firenze è destinata a far parlare di se per molto tempo. Stiamo parlando di quanto successo sabato pomeriggio al Franchi durante la sfida tra Fiorentina e Juventus quando un tifoso viola si è avvicinato al settore ospite con sciarpa e maglia del Liverpool, a quanto pare inneggiando a quando successo tanti anni fa allo Stadio Heysel durante una finale di Champions tra i bianconeri ed i Reds.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione l’uomo è stato colpito dal Daspo: con questo provvedimento il tifoso non potrà assistere a partire della sua squadra del cuore, ed avvicinarsi allo stadio durante le partire, per un periodo di due anni. La sensazione è che la cosa non sia finita qui, e che nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità in merito.