Dopo la “bomba” sul contratto di Vincenzo Italiano rilasciata nella giornata di ieri, oggi l’argomento più sondato e analizzato è proprio l’accordo che lega il tecnico di Karslruhe alla Fiorentina. Questa mattina l’edizione fiorentina de Il Corriere dello Sport – Stadio ci tiene a precisare un fatto: per quanto riguarda la clausola rescissoria presente nel suo contratto, non ha a che fare il suo nuovo agente Fali Ramadani.



Secondo quanto riportato dal quotidiano la clausola non sarebbe stata integrata in un secondo momento ma sarebbe stata inserita sin dal momento della firma. Secondo quanto confermato anche dalla Fiorentina, l’esigenza di inserire tale postilla sarebbe arrivata dopo il divorzio anticipato della corsa estate con Gennaro Gattuso. Un nuovo strumento di tutela che i viola hanno scelto di usare per evitare nuove e spiacevoli sorprese.