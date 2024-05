Obiettivo tornare ine, stavolta, portare a casa il trofeo. Con questo traguardo in testa, laospita ilnell'andata del doppio confronto coi belgi. Dopo l'eliminazione in semifinale diper mano, ai viola resta la terza coppa europea per riuscire finalmente a coronare il ciclo con. Nel turno precedente,e compagni hanno eliminato il: ora se la vedranno con i nerazzurri. Calcio d'inizio alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match di ritorno, invece, si giocherà in Belgio mercoledì 8 maggio alle 18.45.

(4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano(5-3-2): Jackers; Meijer, Sabbe, Mechele, Spileers, Skóraś; Odoi, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Thiago. All. Hayen