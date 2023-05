La doppia sfida col Basilea rappresenta un appuntamento da non sbagliare per la Fiorentina in Conference. La Viola ha infatti nel mirino la finale della competizione, che sarebbe la seconda stagionale insieme aa quella di Coppa Italia. Quella della doppia finale è una ricorrenza che manca a Firenze da esattamente 62 anni, quando i gigliati arrivarono in fondo sia nella Coppa Italia, che nella Coppa delle Coppe, peraltro vincendole entrambe. Questo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino.